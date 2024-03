Emprego nos EUA vem abaixo do esperado, mas ainda preocupa o Fed

A economia dos Estados Unidos continua a mostrar sinais de robustez, com um crescimento sólido no emprego, como indicado pelo relatório da ADP divulgado recentemente. De acordo com os dados, foram adicionados 140 000 empregos no setor privado em fevereiro, um aumento em relação aos 111 000 empregos registrados em janeiro, embora ligeiramente abaixo da estimativa de 150.000 do Dow Jones.

Além do crescimento do emprego, os salários anuais também viram um aumento de 5,1%. No entanto, este aumento foi o menor desde agosto de 2021, sugerindo uma possível diminuição das pressões inflacionárias. A economista-chefe do relatório ADP, Nela Richardson afirmou que “os ganhos de emprego permanecem sólidos, enquanto os ganhos salariais tendem a ser mais moderados, mas ainda superam a inflação”. No entanto, ela observou que o mercado de trabalho é dinâmico e não deve necessariamente influenciar decisões sobre as taxas de juros do Fed este ano.

O ADP antecede a divulgação oficial das folhas de pagamento não-agrícolas, o payroll, que será divulgado na sexta-feira, e deve dar indicações mais claras sobre a evolução do mercado de trabalho no país e como isso deve influenciar a política monetária do banco central americano, o Fed. Nos últimos meses, o payroll tem se mostrado mais resiliente à queda da geração de empregos, indicando uma economia ainda bastante aquecida.

Em declarações preparadas para sua aparição no Capitólio nesta quarta-feira, 6, o presidente do Fed, Jerome Powell, destacou cautela em relação aos riscos representados pela inflação e afirmou que o banco não deve reduzir a taxa de juros tão cedo. “O Comitê não planeja reduzir rapidamente o intervalo da meta de inflação até que tenhamos adquirido uma maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à marca de 2%”, afirmou. Powell, no entanto, demonstrou preocupação com a situação, pois, segundo ele, esperar tempo demais para agir pode representar um risco para o crescimento econômico do país.