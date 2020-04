Embraer reajusta produção após fim do acordo com a Boeing

A fabricante de aviões brasileira Embraer informou neste domingo, 26, que, após o fim do acordo de 4,2 bilhões de dólares com a Boeing – oficializado na véspera e antecipado na sexta-feira 24 por VEJA –, trabalha para ajustar os seus níveis de produção e as despesas de capital para economizar recursos.

A empresa acrescentou, em um comunicado, que terminou 2019 com uma “sólida posição de caixa” e não tinha “dívida significativa para os próximos dois anos”. “Estamos tomando medidas adicionais para preservar nossa liquidez e manter nossas finanças sólidas durante esses tempos turbulentos”, acrescentou a empresa.

Outras medidas incluem ajustes no estoque, extensão dos ciclos de pagamento, redução de despesas e busca de financiamento, disse a Embraer.

O acordo entre a Embraer e a Boeing foi anunciado há quase dois anos. As empresas estavam em fase final de fechamento da negociação antes da Boeing tomar a iniciativa de desfazer o acordo. A Boeing deveria controlar 80% da divisão de aviação comercial da Embraer, que fabrica aviões de até 150 assentos.

A Boeing e a Embraer já haviam recebido a aprovação dos organismos antitruste de todos os governos necessários, exceto a União Europeia, e a Embraer gastou milhões criando o segmento de negócios que a Boeing assumiria.

Rescisão indevida

A empresa brasileira, terceira maior fabricante de aviões do mundo, via o acordo como necessário para sua sobrevivência a longo prazo, a medida que o duopólio da Boeing-Airbus se fortalecia.

Em um comunicado divulgado no sábado, a Embraer afirmou que a Boeing rescindiu “indevidamente o Acordo Global da Operação e fabricou falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus compromissos de fechar a transação e pagar à Embraer o preço de compra de 4,2 bilhões de dólares.”

A empresa brasileira afirmou ainda que irá buscar as “medidas cabíveis” para ser ressarcida pelos dados causados pela decisão da Boeing.

(com Agência Brasil e Reuters)