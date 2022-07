Em meio a tensão com Musk, Twitter lançará postagens com mais de um autor

Na sequência de um modelo já adotado pelo Instagram, a rede social das opiniões de 280 caracteres está testando tweets com coautores, ou, como foi cunhado, CoTweets. A mudança não é isolada e ocorre em um cenário de altos e baixos na transição da rede social, que pode acabar sendo vendida para o bilionário Elon Musk.

O empreendedor vem propondo novidades para dinamizar a rede social. Novos recursos como a possibilidade de coautoria segue o rito natural de empresas no setor, de sempre buscar inovação, mas não faz o Twitter escapar da sua atual volatilidade no mercado. Nesta quinta-feira, 7, as ações da companhia fecharam em queda, acima de 3% após a publicação pelo jornal The Washington Post de uma reportagem sobre como uma alegada impossibilidade de verificar o real número de contas falsas no Twitter estaria tornando o acordo com Musk mais difícil, para a venda da empresa por 44 bilhões de dólares.

O magnata dono da Tesla e da SpaceX já ameaçou desistir da transação se a empresa não comprovar que, de fato, menos de 5% de suas contas são bots. Os atuais executivos da empresa afirmam que 1 milhão de contas de spam são excluídas diariamente.

Novidades

Com a máxima de “duas vozes mais altas que uma”, a configuração de co-autoria de tweets está disponível para usuários selecionados nos EUA, Canadá e Coréia e foi anunciada nesta quinta, 7. A previsão para o lançamento mais amplo ainda não foi anunciada. A equipe da empresa também está testando um novo formato de postagens, com até 2.500 caracteres e chamados de Notes.