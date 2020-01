Em Davos, Trump diz que EUA vivem ‘boom econômico’ jamais visto

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira, 21, que os Estados Unidos estão “no meio de um boom econômico que o mundo nunca viu antes”, mas aproveitou a oportunidade para criticar publicamente a política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Segundo o presidente americano, o acordo comercial fechado com a China e tratados com outros países, como México e Canadá, mostra que os EUA consegue associar um novo modelo de comércio, mais justo e recíproco e focado nas necessidades dos trabalhadores americanos e suas famílias. Ele também sinalizou um possível acordo comercial com o Reino Unido, após a conclusão do Brexit.

Durante sua fala, Trump retomou o discurso feito por ele dois anos atrás no Fórum, onde prometeu o retorno da forte economia americana. Segundo ele, o resultado é “melhor que todos esperavam”. Trump afirmou que o desenvolvimento aconteceu apesar da política monetária do Fed. Segundo ele, o BC americano elevou os juros “muito rápido” ao longo de 2018 e cortou a taxa “muito devagar” em 2019. Para Trump, a atuação é negativa, já que faz os EUA competirem com países com taxas de juros negativas, como no caso da zona do euro. “Eles pagam para emprestar [dinheiro]”, criticou. Em 2019, o Fed realizou três reduções na taxa dos Fed funds, hoje na faixa entre 1,50% e 1,75%. Para 2020, a expectativa é de manutenção.

Segundo o presidente americano, esse é um momento de otimismo para a economia mundial, apesar “dos profetas da destruição”, fazendo uma alusão a outros participantes do evento, entre eles a jovem ambientalista Greta Thumberg, de 17 anos. O presidente Jair Bolsonaro declinou ao convite para participar da edição de 2020, enviando o ministro da Economia, Paulo Guedes, como um de seus representantes. Nesta terça, Guedes participa de um painel que discute a situação econômica da América Latina.

Impeachment

O discurso do presidente americano acontece durante seu julgamento de impeachment, que começa nesta terça-feira no Senado americano. Trump é acusado de abuso de poder ao pedir para o governo da Ucrânia investigar a família do seu adversário político Joe Biden e de obstrução do Congresso por tentar impedir depoimentos ao Legislativo e deixar de entregar documentos. Na primeira sessão do julgamento, os senadores devem votar uma resolução sobre o formato do processo, inclusive determinando se testemunhas serão convocadas a depor.