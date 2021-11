Elon Musk vende um bilhão de dólares em ações da Tesla para pagar impostos

Elon Musk, presidente-executivo da Tesla e pessoa mais rica do mundo, vendeu cerca de US $ 1,1 bilhão em ações da Tesla nesta quarta-feira, 10, para cobrir suas obrigações fiscais após exercer opções sobre uma parcela muito maior de ações.

No total, Musk vendeu 934.091 ações na quarta-feira, de acordo com registros da Comissão de Seguros e Câmbio dos Estados Unidos. Enquanto as ações da Tesla fecharam as negociações a US$ 1.067,95, o que elevaria o valor dessas ações para cerca de US$ 1 bilhão, algumas ações foram vendidas por um pouco mais do que isso, a um preço médio de cerca de US$ 1.170.

Nos documentos, Musk disse que vendeu as ações “exclusivamente” para cobrir os impostos de 2.154.572 ações que adquiriu a US $ 6,24 cada. Essas ações que ele adquiriu, por um total de US$ 13,4 milhões, valeram instantaneamente cerca de US$ 2,3 bilhões.

A transação representa menos de 1% da participação total de Musk; ele ainda possui cerca de 171,7 milhões de ações da Tesla.

Musk tomou essa decisão depois de, no último sábado, pedir aos usuários do Twitter que ajudassem a decidir se ele deveria vender 10% de sua participação de cerca de 23% na Tesla em resposta a um debate político sobre se os americanos mais ricos deveriam ser tributados de acordo com sua riqueza e não com sua renda. Ele disse que obedeceria a tudo o que os entrevistados escolhessem, e cerca de 58% disseram vender.

Embora os usuários tenham votado esmagadoramente para que Musk fizesse a venda, notas nos documentos regulatórios revelaram que o empresário de 50 anos planejava vender as ações em 14 de setembro para ajudar a pagar a conta das opções programadas para expirar no próximo ano.

As ações da Tesla subiram 2,7% nas negociações no fechamento do mercado nesta quarta-feira, após fechar em cerca de US$ 1.068 por ação.