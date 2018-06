Elon Musk diz que Tesla foi sabotada por funcionário

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, afirmou em e-mail enviado aos funcionários que a montadora americana de carros elétricos sofreu “extensa e danosa sabotagem”. O autor da sabotagem, segundo ele, seria um colaborador, acusado de ter feito mudanças no código de programação do sistema de produção e enviado informações sigilosas da empresa para terceiros.

Musk afirmou na mensagem que descobriu sobre o suposto caso de sabotagem durante o final de semana. “A extensão completa de suas ações ainda não são claras, mas o que ele admitiu até agora ter feito é muito ruim”, escreveu o executivo. “A motivação declarada é que ele queria uma promoção que não recebeu.”

Na mensagem, Musk não identificou o suposto sabotador. “Como vocês sabem, uma longa lista de organizações querem que a Tesla morra”, disse Musk no e-mail, afirmando que a relação inclui investidores em Wall Street, companhias petrolíferas e montadoras rivais de veículos. Ele não citou nome de nenhuma empresa.

Mais cedo, na segunda-feira, Musk enviou uma outra mensagem aos funcionários relatando um “pequeno incêndio” ocorrido em uma instalação da Tesla no domingo. Na mensagem, a Tesla afirma que na noite de domingo houve um incidente na área de carrocerias, que não houve feridos ou danos significativos a equipamentos e que a produção já tinha retornado ao normal. A empresa não especificou o local do fogo.

Musk afirmou que apesar do fogo não ter sido um evento aleatório, “fiquem alertas sobre qualquer coisa que não esteja entre os melhores interesses da nossa companhia”. Na semana passada, Musk anunciou a demissão de 9% a força de trabalho da Tesla. O futuro da Tesla depende do aumento da produção do Model 3, que é voltado para o mercado de massa.

A porta-voz da companhia, Gina Antonini, não comentou o e-mail enviado por Musk aos funcionários na segunda-feira.