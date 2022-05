Elon Musk desiste da compra do Twitter? Negócio de US$ 44 bi está suspenso

O bilionário sul-africano Elon Musk é um homem cheio de surpresas. Após tornar o Twitter uma empresa foco no mundo dos negócios anunciando uma grande participação acionária e posteriormente uma proposta de 44 bilhões de dólares para virar dono da rede, Musk anunciou nesta sexta-feira, 13, que o negócio está suspenso, ou melhor “on hold”, como ele definiu.

O anúncio foi feito pelo homem mais rico do mundo justamente em sua conta do Twitter, com mais de 80 milhões de seguidores. Segundo Musk, a suspensão ocorre até que ele receba mais informações sobre a proporção de contas falsas na rede social. De acordo com a agência Reuters, não houve novo registro no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA explicando o comentário de Musk na manhã de sexta-feira

Com a tuitada de Musk, as ações do Twitter tiveram um tombo no pré-mercado, chegando a cair 20%, de acordo com registro da Bloomberg. Em contrapartida, as ações da Tesla, a empresa de carros elétricos de Musk, subiam 5% também no pré-mercado.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

O Twitter disse em seus últimos resultados trimestrais “que a média de contas falsas ou spam durante o primeiro trimestre de 2022 representou menos de 5% de nossos usuários ativos diários mensais durante o trimestre”. No entanto, a empresa afirma que aplicou “julgamento significativo” à sua estimativa mais recente, e esse número pode ser maior.

Atualmente os bots — como são chamadas as contas automatizadas do Twitter — são permitidos. Segundo a política da empresa, essas contas devam indicar que são automatizadas. A plataforma até lançou um rótulo para bots “bons”, como @tinycarebot, uma conta que tuíta lembretes de autocuidado. Bots de spam, no entanto, não são permitidos, e a empresa possui políticas destinadas a combatê-los.

Combater contas falsas tem sido um dos pontos de Musk na tentativa de reformular o Twitter. Os planos do bilionário, anunciados junto com o valor para compra incluem autenticar todos os humanos e tornar seus algoritmos de código aberto. Musk também prevê a criação de assinaturas no Twitter para as contas verificadas. Segundo o bilionário, a intenção é tornar a plataforma um bastião da liberdade de expressão — isto é, remover as barreiras da moderação de conteúdo.

A suspensão ocorre também em meio a dúvidas crescentes de que Musk seria capaz de realizar sua aquisição do Twitter e de que o empresário pode considerar reduzir seu preço de licitação para o site. De acordo com a Bloomberg, o spread do negócio, que oferece uma indicação de quanto Wall Street acredita que a aquisição será concluída, aumentou ainda mais na quinta-feira para 9,11 dólares, de 8,11 dólares na sessão anterior. Esse foi o nível mais amplo desde que o bilionário lançou sua oferta no mês passado para comprar o Twitter por 54,20 dólares por ação – e o dobro da semana passada, quando anunciou um compromisso de financiamento de aproximadamente 7,1 bilhões de dólares.