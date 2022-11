Elon Musk anuncia volta de Donald Trump ao Twitter

O Twitter apagou o perfil de Trump (@realDonaldTrump) no dia 8 de janeiro de 2021, dois dias depois de apoiadores do ex-presidente americanoinvadirem o Congresso do país, em ato violento que resultou em 5 mortes. “Após uma análise cuidadosa dos tuítes recentes do @realDonaldTrump e do contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência”, disse a empresa na época.

Agora, Musk usou um tuíte para anunciar o retorno do ex-presidente americano. “O povo falou. Trump vai ser restabelecido”, escreveu o bilionário, após realizar uma pesquisa com seus seguidores na qual perguntava se Trump deveria voltar à rede social. 51,8% de mais de 15 milhões de votos foram a favor do retorno do ex-presidente. “Voz do povo, voz de Deus”, completou Musk, em latim.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

A volta de Trump ao Twitter era dada como certa por apoiadores do ex-presidente após Musk adquirir a rede social. Em abril, quando fez a oferta de 44 bilhões de dólares para tornar a companhia privada, o bilionário sinalizou a possibilidade de reativar o perfil de Trump. Na ocasião, o CEO da Tesla e da SpaceX afirmou que “muitas pessoas ficariam muito descontentes” com as empresas tecnológicas se colocando como “árbitros da liberdade de expressão”.

O retorno de Trump é mais uma polêmica da nova gestão do Twitter. De saída, o novo dono da empresa fez milhares de demissões e na última semana encarou pedidos de desligamento de engenheiros da empresa contrários ao novo esquema de trabalho da rede social, que inclui longas horas de trabalho e uma ameaça iminente de falência.