Elon Musk admite que foi ‘insensato’ após ações da Tesla despencarem

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que foi “insensato” de sua parte desprezar os analistas de Wall Street em uma teleconferência de divulgação dos resultados da empresa na quarta-feira. O bilionário se irritou com as perguntas dos investidores Joseph Spak, da RBC Capital Markets, e Toni Sacconaghi, de Bernstein, e disse que “perguntas chatas e idiotas não eram legais” E preferiu dar atenção a um investidor pouco conhecido, que administra o canal de investimento do YouTube o HyperChange TV.

“Eu deveria ter respondido suas perguntas ao vivo. Foi tolice da minha parte ignorá-las”, escreveu Musk em um tuíte nesta sexta-feira. “A HyperChange representava os investidores reais, então eu mudei para eles”, escreveu Musk. Ele dedicou 23 minutos ao investidor de 25 anos Galileo Russell, que dirige HyperChange TV.

O comportamento de Musk custou caro. Os papéis da companhia despencaram 5,55% na quinta, o equivalente a 2 bilhões de dólares em valor de mercado.

Em uma série de tuítes nesta sexta-feira, ele tentou justificar seu comportamento. “As perguntas ‘secas’ não foram feitas por investidores, mas sim por dois analistas que estavam tentando justificar sua posição de venda para a Tesla. Eles estão realmente do lado oposto dos investidores”, Musk tuitou nesta sexta-feira.

A estranha teleconferência rendeu comentários contundentes de analistas e pelo menos três corretoras cortaram os preços-alvo para as ações da empresas.

“Embora as consequências sejam inquantificáveis, acreditamos que o presidente-executivo da Tesla cometeu um erro ao se recusar a responder algumas das perguntas dos analistas sobre o Model 3”, escreveu Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, em nota na quinta-feira.

Sacconaghi, um dos analistas rejeitados, escreveu que “preocupa o fato de que tais teatralidades minem desnecessariamente a confiança do investidor na perspectiva da Tesla”.

Na conferência, Musk foi questionado sobre as reservas relacionadas ao sedã Model 3 e a necessidade de capital da empresa. A Tesla tem queimado em dinheiro enquanto se esforça para construir de forma eficiente e lucrativa seu primeiro veículo destinado a ser produzido em alto volume, o Model 3.