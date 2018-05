Musk tem dia de gênio excêntrico e ações da Tesla despencam

Conhecido por seus empreendimentos inovadores no campo dos foguetes espaciais, dos carros elétricos e até dos lança-chamas “recreativos”, o bilionário sul-africano Elon Musk mostrou sua faceta de gênio excêntrico na última quarta-feira.

Durante uma conferência de resultados da Tesla, a empresa de carros elétricos da qual Musk é presidente-executivo, ele mostrou impaciência com as perguntas dos analistas — classificando-as de “boring” (chatas) —, preteriu os especialistas para responder a questões de um youtuber, criticou a imprensa pela cobertura dos raros acidentes com morte envolvendo veículos autônomos (“Existem 1,2 milhão de mortes em automóveis por ano. Sobre quantas você lê?”) e, por fim, disparou: “Não temos interesse em satisfazer os especuladores. Eu não poderia ligar menos. Por favor, vendam nossas ações e não comprem mais”. Resultado: os papéis da companhia despencaram 5,55% na quinta, o equivalente a 2 bilhões de dólares em valor de mercado.

Confira abaixo alguns dos momentos da conferência. Os diálogos têm como base uma transcrição feita pela rede americana CNBC.