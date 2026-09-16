El Niño pesa nos preços e IGP-10 sobe 1,47% em setembro, diz FGV

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 1,47% em setembro. No mês de agosto, a taxa havia sido de deflação de 0,51%. Com este resultado, o índice acumula alta de 2,97% no ano e de 3,29% em 12 meses. Em setembro de 2025, o IGP-10 havia subido 0,21% e acumulava alta de 2,88% em 12 meses. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira, 16.

Segundo a FGV, o IGP-10 de setembro registrou alta liderada pelos produtos agropecuários, movimento que refletiu, em parte, o aumento das incertezas climáticas com o fortalecimento do El Niño. Segundo a FGV, os efeitos do fenômeno climático sobre a safra brasileira de grãos ainda não estão materializados, uma vez que o plantio da temporada 2026/2027 está apenas começando.

No entanto, a perspectiva de um evento climático intenso aumentou o prêmio de risco e estimulou movimentos de antecipação de compras por parte de empresas consumidoras de grãos, contribuindo para a pressão sobre os preços entre agosto e setembro. Houve, ainda, volatilidade nas commodities da Indústria Extrativa, que vêm respondendo aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

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Nos preços ao consumidor, o destaque foi a tarifa de energia elétrica residencial, que subiu 7% com o fim do efeito do bônus de Itaipu. Ainda no IPC, o reajuste nacional da tabela de cigarros contribuiu para a alta de 16,47% do subitem.

No INCC, os Condutores Elétricos seguem em alta, acumulando 23% em 12 meses. “O movimento acompanha a valorização do cobre, sua principal matéria-prima, em um cenário de restrições à expansão da oferta mundial e aumento da demanda associada à eletrificação, à expansão das redes elétricas e aos investimentos em infraestrutura para centros de dados e inteligência artificial”, afirma Matheus Dias, economista do FGV IBRE.