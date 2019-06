Economistas já preveem PIB abaixo de 1% em 2019

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central revisaram mais uma vez a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019 e projetam que o crescimento da economia brasileira seja de 0,93% neste ano, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 17. Na semana anterior, a previsão era de 1%.

Foi a 16ª semana consecutiva em que os analistas do mercado financeiro revisaram para baixo o PIB brasileiro, porém, a primeira vez em que a previsão fica abaixo de 1%. As revisões começaram em fevereiro. Em janeiro deste ano, economistas chegaram a projetar o PIB em 2,57% no Boletim Focus.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um período e serve para medir a evolução da economia. A previsão dada pelos economistas é menor que o PIB oficial do país em 2017 e 2018, quando a economia avançou 1,1%. Em 2016, o PIB foi negativo em 3,6%.

A projeção do mercado para o avanço da economia em 2020, também foi revista: de 2,23% para 2,20%. Para 2021 e 2022, a previsão ficou estável a expectativa é que o avenço seja de 2,50%.