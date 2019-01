Economistas elevam previsão do PIB de 2019 para 2,57%

O otimismo do mercado financeiro nas primeiras semanas do governo Jair Bolsonaro refletiu na previsão de crescimento do país para este ano. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central aumentaram a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 para 2,57%. Na semana passada, as previsões compiladas pelo Boletim Focus para o PIB eram de 2,53%.

Além do PIB, a inflação também foi revista pelos economistas e teve uma ligeira alta. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ser de 4,02%. Caso se confirme, a inflação ficará novamente dentro da meta. Para 2019, a meta é de 4,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

A inflação de 2018, divulgada na última semana, ficou em 3,75%, abaixo da meta, de 4,5%, mas dentro da margem de erro de 1,5%.

Câmbio e juros

Os economistas mantiveram a previsão para a Selic, a taxa básica de juros da economia. Segundo as projeções, a Selic deve fechar em 7% neste ano. A taxa é maior do que a vigente atualmente, de 6,5%, mínima histórica. Para 2020, a previsão também se mantém estável, em 8%.

O dólar deverá fechar o ano em 3,80 reais, a mesma estimativa do relatório anterior. O valor é superior ao fechamento do mercado na última sexta-feira, 11, quando fechou cotado a 3,70 reais devido o otimismo do mercado com o governo Jair Bolsonaro.