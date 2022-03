Dubai vira o novo refúgio dos oligarcas russos

As sanções financeiras aplicadas à Rússia pelos Estados Unidos, Europa e Reino Unido estão gerando uma verdadeira migração de magnatas russos buscando manter suas vidas luxuosas em Dubai, após terem suas fortunas e imóveis aprendidos pelos governos do Ocidente.

Segundo dados da ADS-B Exchange, site de rastreamento de aviões, um dos jatos de Roman Abramovich, magnata russo dono do time de futebol Chelsea, pousou em Dubai em março. O dado reforça as informações dadas por corretores de imóveis para a Bloomberg de que os magnatas russos estão à procura de residências na luxuosa cidade dos Emirados Árabes Unidos.

Abramovich estaria interessado em uma casa em Palm Jumeirah, ilha artificial famosa pela forma de palmeira, o metro quadrado mais requintado e luxuoso de Dubai. Ele tem buscado preservar as suas posses mais valiosas que estão na mira de governos do Ocidente. Nos últimas dias, dois de seus superiores foram vistos chegando à Turquia.

Os Emirados Árabes, preocupados em manter suas relações com a Rússia, não impuseram nenhuma sanção ao país ou aos magnatas aliados do governo de Vladimir Putin. Segundo reportagem da agência de notícias Bloomberg, funcionários do Tesouro americano temem que os russos estejam utilizando o CIPS, sistema de pagamentos da China e semelhante ao Swift – do qual foram excluídos – para realizar transferências para os Emirados Árabes.

O país é destino atrativo aos russos há algum tempo. Com o conflito, a região passou a ganhar mais relevância para os ricaços do país devido à sua localização geográfica e por sua rica infraestrutura para desenvolver negócios. Até o banco de investimentos Goldman Sachs e a operadora de cartões Visa já transferiram alguns de seus funcionários da Rússia para Dubai.

Para adquirir um visto de residência no local, é exigida a compra de um imóvel no valor de 1,5 milhão de dólares, ou por meio da abertura de uma empresa. Segundo o jornal russo Kommersant, o interesse de russos em adquirir imóveis em Dubai aumentou 40% no mês de março.