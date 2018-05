Dólar turismo é vendido por até R$ 3,99 em casas de câmbio

O dólar turismo já é negociado por até 3,99 reais para compra em dinheiro nas casas de câmbio. Se for na modalidade cartão pré-pago, a cotação pode chegar a 4,15 reais. Em ambas as modalidades já está incluso o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A escalada da moeda preocupa turistas que estão com viagem marcada para o exterior. Para especialistas, a dica é comprar a moeda fracionada para reduzir os danos.

O dólar comercial, por sua vez, bateu a marca de 3,78 reais na manhã desta sexta-feira, com valorização de 1,94%, a maior cotação desde março de 2016. O resultado é reflexo do cenário externo, com possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, e também interno, com as incertezas eleitorais.

Para especialistas, os viajantes devem fazer compras semanais ou mensais da moeda para diluir o efeito dos aumentos. “Se a pessoa está com viagem programada para os próximos dias, não há muito que fazer. Mas se tem um pouco mais de tempo, com viagem para as férias de julho ou dezembro, o ideal é fracionar a compra para reduzir as perdas”, sugere o professor Joelson Sampaio, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP).

É necessário ainda cautela no uso do cartão de crédito no exterior, já que não se sabe ao certo qual será a cotação da moeda no fechamento da fatura. Em relação aos cartões pré-pagos, pode ser uma boa alternativa do ponto de vista de segurança, mas é necessário atenção porque o IOF, neste caso, é de 6,38%.