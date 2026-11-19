O dólar voltou a subir nesta quinta-feira, 19, e encerrou o pregão cotado a 5,93 reais, um avanço de cerca de 2,7% no dia. Foi a sexta sessão de alta na taxa de câmbio e é a maior cotação desde 8 de abril de 2025.

O destaque da agenda econômica foi a nova atuação do Banco Central. A autoridade monetária vendeu 1 bilhão de dólares em leilão à vista no início da tarde, com taxa de corte de 5,86 reais e cinco propostas aceitas. A cotação despencou logo após o anúncio, afastando-se da máxima do dia até então, de 5,9287 reais. O alívio, no entanto, foi passageiro.

Além disso, Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, diz que a falta de sinalização econômica e fiscal por parte do governo afeta diretamente na relação moeda americana/real. “Os juros futuros são o prêmio de risco que o mercado coloca diante das informações que vão sendo disponibilizadas. O governo não anda na direção de corte de gastos e ajuste fiscal e isso eleva a percepção de risco do mercado”, afirma.

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Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, opera em queda de 0,92% perto das 17h, recuando aos 165,9 mil pontos.

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Matéria em atualização