Dólar sobe 0,8%, aos R$ 4,09, na maior alta ante real em um mês e meio

O dólar teve a sua maior alta das últimas seis semanas nesta sexta-feira, 20, alcançando o patamar de 4,09 reais, com operadores replicando os ganhos da moeda no exterior em dia de dados positivos nos Estados Unidos. A divisa negociada no mercado à vista ganhou 0,79%, a 4,0949 reais na venda.

É o maior nível desde o último dia 13, data em que a moeda americana foi negociada a 4,1086 reais na venda, e a mais forte alta percentual diária desde 8 de novembro, dia em que houve valorização de 1,83%.

Nesta sexta-feira, o Departamento do Comércio do país anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país avançou 2,1% no terceiro trimestre depois de ter crescido 2% no trimestre anterior. Os resultados seguiram as previsões de analistas de mercado.

Na B3, o dólar futuro se apreciava 0,64%, a 4,0970 reais, enquanto no exterior o índice do dólar contra uma cesta de moedas subia 0,32%, para máximas em cerca de duas semanas.

(Com Reuters)