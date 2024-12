Dólar segue em trajetória de alta, acima de R$ 6

O dólar mantém sua trajetória de alta nesta terça-feira, 03, após renovar a máxima histórica no dia anterior, sendo negociado acima de R$ 6. Às 11h, a moeda americana era vendida a R$ 6,07.

As ameaças de Donald Trump de impor tarifas ao BRICS, grupo do qual o Brasil faz parte, somadas às incertezas fiscais internas, continuam pressionando o mercado cambial. Embora a economia tenha mostrado expansão com a divulgação do PIB do terceiro trimestre, o crescimento gera preocupações, especialmente quanto ao impacto sobre a inflação, o que pode complicar a condução da política monetária nos próximos meses.

Apesar do impacto negativo do pacote fiscal do governo, o Ibovespa se descola desse movimento e opera em alta, aos 125,9 mil pontos. O cenário fiscal continua exercendo pressão sobre o mercado, mas as empresas exportadoras se beneficiam do câmbio, e as commodities ajudam a impulsionar os ganhos. O minério de ferro e o petróleo registram alta, favorecendo ações de gigantes como Vale e Petrobras.

No exterior, as principais bolsas operam em tom positivo, contribuindo para a valorização do índice. No entanto, o clima nos Estados Unidos é de maior cautela, após declarações de um membro do banco central americano, o Federal Reserve (Fed) sugerir que a política monetária deve permanecer restritiva, diante de perspectivas econômicas ainda incertas.