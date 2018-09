Dólar bate R$ 4,18 com pressão externa e tensão eleitoral

O dólar segue operando em alta pressionado pelo conturbado ambiente eleitoral brasileiro e pela as crises econômicas enfrentadas pela Argentina e pela África do Sul.

Às 10h50 a moeda americana era vendida a 4,16 reais, apreciação de 0,197%. Nesta quarta-feira, o dólar chegou a 4,18 reais, bem no início do pregão.

O diretor da Corretora Mirae, Pablo Spyer, disse que o dólar está estressado porque moedas emergentes, como o rand sul-africano, estão se desvalorizando frente ao dólar.

“Os mercados emergentes continuam sendo machucados pelos investidores que estão batendo em retirada e desvalorizando as moedas”, disse Spyer.

A África do Sul entrou em recessão no segundo trimestre pela primeira vez desde 2009, em um golpe para os esforços do presidente Cyril Ramaphosa de reanimar a economia após uma década de estagnação.

A agência de estatísticas da África do Sul informou que a economia se contraiu 0,7% no segundo trimestre, diante de declínios nos setores de agricultura, transportes e varejo.

No cenário interno, a eleição continua pressionando o dólar. O mercado espera a definição do quadro, com ou sem o ex-presidente Lula no pleito. Mesmo depois da decisão do TSE, que impugnou a candidatura do petista, o PT entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) para manter Lula como candidato do partido.