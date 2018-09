Dólar turismo é vendido por até R$ 4,56 em casas de câmbio

O dólar turismo está sendo vendido por até 4,56 reais nesta terça-feira (4) em corretoras e casas de câmbio. Esse é o valor para compras com cartão pré-pago e já inclui o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A alta da moeda está sendo influenciada, principalmente, pelo cenário político nacional. Hoje, o mercado aguarda o resultado de mais uma pesquisa eleitoral do Ibope. No exterior, a situação econômica da Argentina também impacta na desvalorização do real ante o dólar.

Ontem, o governo argentino cortou pela metade o número de ministérios e começou a taxar de 3 a 4 pesos por dólar exportado. A medida foi anunciada após a reforma administrativa e da criação de um novo imposto sobre as exportações.

A volta dos negócios nos Estados Unidos depois do feriado do dia do trabalho, comemorado nesta segunda-feira, é outro fator que causa reflexo no pregão brasileiro.

O turismo acompanha o valor do dólar comercial, que abriu em alta. Nesta terça-feira, por volta das 11h50, a cotação da moeda estava em 4,159 reais, alta de 0,16% em relação ao dia anterior. Na máxima do dia, o dólar chegou a ser vendido por 4,1826 reais.

Dicas para quem vai viajar

O que fazer então para minimizar as perdas em meio a esse cenário de volatilidade cambial? Analistas mantêm a receita tradicional: parcelar a compra de dólar até a data da viagem. Se a viagem é para dezembro, a sugestão é comprar um pouco agora, outro tanto em setembro e na véspera do embarque.

“A dica é sempre fazer pequenas compras, pois aí se consegue um preço médio. Se voltar a subir, tem um preço médio mais baixo”, afirma André Diz, professor de macroeconomia do Ibmec/SP.

Ítalo Santos, especialista em Câmbio da Icap do Brasil, diz que não existe uma data específica para comprar dólar. “Se a moeda está em queda, não espere que ela caia mais. Aproveite o momento para comprar.”