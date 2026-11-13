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Dólar fecha a R$ 5,65 e mantém patamar de maior cotação do ano

Enquanto dólar tem leve alta, Ibovespa também sobe de olho em preços do petróleo

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 18h25
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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Dólar fecha a R$ 5,65 e mantém patamar de maior cotação do ano Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 0,77% nesta sexta-feira, 13, avançando para os 172,6 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou refletindo a recuperação das ações da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, que subiram cerca de 1,4%. Elas acompanham a alta no preço do barril de petróleo Brent, que foi negociado aos 96 dólares hoje.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,65 reais, o maior valor do ano. Na véspera, a moeda americana também havia fechado perto desse mesmo valor. “O dólar apresenta estabilidade, em um movimento que também reflete a repercussão da aprovação do pacote fiscal no Senado”, afirma Josias Bento, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital.

No cenário doméstico, o especialista ressalta que o Ibovespa ainda depende de uma melhora mais consistente na percepção de risco fiscal para sustentar uma valorização duradoura. “Sem isso, os avanços podem continuar sujeitos a correções e à volatilidade provocada pelo cenário internacional”, diz.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. Por volta das 18h, o Itaú (ITUB4) liderava os ganhos, com alta de 1,42%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançava 1,40%. O Santander (SANB11) subia 0,04%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) tinha desvalorização de 2,45%, com os investidores ainda digerindo o lucro abaixo do esperado.

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No exterior, a inflação nos Estados Unidos continua sendo um dos principais fatores de atenção, especialmente pela influência direta nas expectativas sobre as decisões do Federal Reserve (Fed), banco central americano, sobre a política monetária do país e, consequentemente, o fluxo global de capitais.

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Para a próxima semana, o grande evento será a divulgação dos resultados da Nvidia, que deve funcionar como um importante termômetro para o setor de tecnologia e para as expectativas em torno dos investimentos em inteligência artificial.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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