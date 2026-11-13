Dólar fecha a R$ 5,65 e mantém patamar de maior cotação do ano

O Ibovespa teve valorização de 0,77% nesta sexta-feira, 13, avançando para os 172,6 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou refletindo a recuperação das ações da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, que subiram cerca de 1,4%. Elas acompanham a alta no preço do barril de petróleo Brent, que foi negociado aos 96 dólares hoje.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,65 reais, o maior valor do ano. Na véspera, a moeda americana também havia fechado perto desse mesmo valor. “O dólar apresenta estabilidade, em um movimento que também reflete a repercussão da aprovação do pacote fiscal no Senado”, afirma Josias Bento, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital.

No cenário doméstico, o especialista ressalta que o Ibovespa ainda depende de uma melhora mais consistente na percepção de risco fiscal para sustentar uma valorização duradoura. “Sem isso, os avanços podem continuar sujeitos a correções e à volatilidade provocada pelo cenário internacional”, diz.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. Por volta das 18h, o Itaú (ITUB4) liderava os ganhos, com alta de 1,42%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançava 1,40%. O Santander (SANB11) subia 0,04%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) tinha desvalorização de 2,45%, com os investidores ainda digerindo o lucro abaixo do esperado.

No exterior, a inflação nos Estados Unidos continua sendo um dos principais fatores de atenção, especialmente pela influência direta nas expectativas sobre as decisões do Federal Reserve (Fed), banco central americano, sobre a política monetária do país e, consequentemente, o fluxo global de capitais.

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Para a próxima semana, o grande evento será a divulgação dos resultados da Nvidia, que deve funcionar como um importante termômetro para o setor de tecnologia e para as expectativas em torno dos investimentos em inteligência artificial.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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