Dólar fecha a R$ 4,80 pela primeira vez desde maio de 2022

O dólar comercial fechou o dia em queda de 1,14%, cotado a 4,806 reais. É a primeira vez que a moeda americana fecha em um patamar tão baixo desde maio de 2022, há mais de um ano. O movimento de baixa nesta quarta-feira, 14, foi reforçado pela decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de manter os juros locais no intervalo entre 5% e 5,25%. Tal movimento aumenta o apetite dos investidores ao risco e a circulação de dólares entre as economias emergentes, uma vez que os ganhos em renda fixa tendem a se manter estáveis nos EUA. O dólar acumula desvalorização de quase 10% frente ao real no ano.

Além disso, a melhora das projeções de crescimento do Brasil e a queda da inflação são componentes que contribuem para a desvalorização da moeda americana. “Com a decisão do Fed, as perspectivas econômicas de crescimento no Brasil positivas, juntamente com a desaceleração da inflação e a manutenção do diferencial de juros com a Selic a 13,75%, o real continua atraente e mantendo patamar abaixo dos 4,85 reais em meio ao aumento do apetite ao risco”, afirma Diego Costa, chefe de câmbio da B&T Câmbio para o Norte e Nordeste. O Ibovespa fechou o dia em alta de 1,99%, aos 119.068 pontos.

