O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa nesta segunda-feira, 23, do Macro Vision, evento promovido pelo Itaú BBA, em um dos momentos mais delicados para o mercado de câmbio desde o início de sua gestão. O dólar voltou a se aproximar dos R$ 6 depois de uma semana de forte valorização, apesar de uma intervenção de US$ 1 bilhão realizada pela autoridade monetária na quinta-feira, 19. A pressão sobre a moeda brasileira transformou a participação de Galípolo em um teste para a comunicação do BC com os investidores.

A intervenção da semana passada expôs os limites da atuação do Banco Central diante da deterioração das expectativas econômicas. Depois de recuar imediatamente após o anúncio do leilão, o dólar retomou a trajetória de alta e encerrou a quinta-feira cotado a R$ 5,9350, com valorização de 1,16%. Foi a sexta sessão consecutiva de avanço da moeda americana. A operação ocorreu em um ambiente de crescente desconfiança sobre a capacidade do governo de estabilizar as contas públicas.

O contraste com a participação anterior de Galípolo no mesmo evento chama a atenção. Em setembro de 2025, o presidente do BC havia destacado a robustez das reservas internacionais brasileiras e reafirmado que as intervenções no câmbio ocorreriam diante de problemas no funcionamento do mercado, e não para defender determinada cotação. A orientação foi reiterada em outubro deste ano. O desafio agora é explicar como essa estratégia se aplica a um cenário em que o real segue pressionado mesmo depois de uma venda efetiva de dólares.

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A deterioração das expectativas acrescenta uma dificuldade à condução da política monetária. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira elevou de R$ 5,40 para R$ 5,55 a projeção para o dólar no encerramento de 2026. Para 2027, a estimativa passou de R$ 5,45 para R$ 5,50. Os economistas também aumentaram a previsão de inflação do próximo ano, de 5% para 5,12%, enquanto a expectativa para a Selic subiu de 12,75% para 13% ao ano. O movimento reforça a percepção de que a recente desvalorização cambial poderá dificultar a retomada dos cortes de juros.

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A política fiscal continua no centro das preocupações. O pacote de ajuste que será analisado pela Câmara nesta segunda-feira encontra um mercado pouco convencido de que as medidas serão suficientes para assegurar uma trajetória sustentável da dívida pública. A discussão ocorre em meio à elevação dos juros futuros e ao aumento do prêmio de risco exigido pelos investidores para manter posições em ativos brasileiros.

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A questão para Galípolo não é simplesmente impedir que o dólar ultrapasse a barreira dos R$ 6. O regime brasileiro é de câmbio flutuante, e o Banco Central não tem compromisso de defender uma cotação específica. O desafio é preservar o funcionamento do mercado e impedir que uma desvalorização persistente comprometa as expectativas de inflação. Se a pressão cambial continuar, a autoridade monetária poderá enfrentar uma combinação especialmente difícil: crescimento econômico mais fraco, juros elevados por mais tempo e novas pressões sobre os preços.