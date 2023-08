Disney entra no bilionário mercado de apostas esportivas

Empresas multinacionais estão cada vez mais fortes no cenário mundial de apostas. A britânica Sky já se solidificou no mercado, assim como a norte-americana MGM. A mais nova companhia a explorar essa indústria é a Disney, que selou um acordo de 2 bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais) com a Penn Entertainment.

A Penn utilizará a marca ESPN, que pertence ao Grupo Disney, para renomear seus portais de apostas esportivas, cassinos e jogos online. Atualmente conhecido como Barstool Sportsbook, os locais disponíveis em 16 estados norte-americanos passarão a se chamar ESPN Bet já a partir deste ano. “A regulamentação dos sites de aposta esportiva ajudam a aumentar a segurança jurídica e o valuation das empresas que neles atuam. Nessa conjuntura, tornam-se ativos mais interessantes para grandes players internacionais demonstrarem interesse por fusões e aquisições”, analisa Darwin Filho, CEO do Onabet.

Assim que a notícia foi divulgada, as ações da Penn subiram 20% e a da DraftKings, uma das principais concorrentes, despencou 9%. O acordo com a Disney tem duração de dez anos, com cláusula no contrato para a extensão por mais dez.

Nos Estados Unidos, por exemplo, local já com o mercado solidificado, as apostas esportivas fazem parte da cultura do torcedor ou fã. Programas nas grades das TVs, incluindo a própria ESPN, são voltados para dicas e análises que interessam exclusivamente aos apostadores. Patrocínios, naming rights de estádios ou arenas e propagandas com grandes estrelas do esporte representando as casas são comuns. O próprio SportsCenter, espaço nobre do canal do Grupo Disney, separa um bloco para momentos esportivos que influenciam o mundo das apostas.

Aqui no Brasil já é possível observar um início de movimentação. O Galera.bet é patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro e do eFootbal, da Konami. A Esportes da Sorte é parceira da CazéTV e de modalidades como o X1 Brazil Combate, maior torneio de futebol um contra um do país. E o portal “Lance!” anunciou também a sua própria plataforma de apostas esportivas. “O mercado brasileiro, com sua paixão pelo esporte e vasto público consumidor, será um terreno fértil para esse tipo de acordo entre grandes canais de mídia e operadores de jogos”, afirma Cristiano Maschio, CEO da Qesh, empresa especializada em gerenciamento de pagamentos para apostas online.

