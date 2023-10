Dilma aprova empréstimo de US$ 1 bilhão do Banco dos Brics ao Brasil

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), chefiado pela ex-presidente Dilma Roussef, fechou um empréstimo de 1 bilhão de dólares ao Brasil. O contrato foi celebrado por ela e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quinta-feira, 13, durante reunião do FMI em Marrakech, no Marrocos.

O crédito já havia sido previamente autorizado pelo Senado Federal em abril deste ano, depois do projeto de resolução com o pedido ter sido apresentado pela Presidência.

O Brasil já recebeu US$ 6 bilhões em empréstimos do chamado Banco dos Brics nos últimos anos, entre projetos federais e locais. O valor mais alto, de 1,2 bilhão de dólares é voltado ao financiamento de infraestrutura sustentável por meio do BNDES. OBanco dos Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.