Dia do Consumidor: pequenos negócios têm aumento de 30% nas vendas

As pequenas e médias empresas do varejo online faturaram 88 milhões de reais com as vendas na semana do Dia do Consumidor, data comemorada no dia 15 de março. O resultado representa um crescimento de 44% em relação ao faturamento alcançado em 2023, que foi de 61 milhões de reais. Neste ano, do total, 16 milhões de reais foram movimentados apenas no dia 15. É o que aponta o levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas online.

Entre os dias 11 e 17 de março, foram vendidos 1,3 milhão de produtos, 30% a mais do que o registrado no ano passado. Os mais vendidos foram granola, creatina, produto para cabelo e perfumes. Moda, Saúde & Beleza e Acessórios, com 29 milhões, 8 milhões e 5,5 milhões de reais respectivamente foram os segmentos que apresentaram maior faturamento.

O ticket médio foi de 244 reais no período. Já em relação aos meios de pagamento, cartão de crédito segue sendo a opção mais utilizada, representando 49% de todos os pedidos pagos. Ano passado, o PIX representava 34% do montante e em 2024 esse total atingiu 42%, sendo o segundo meio de pagamento mais escolhido para as compras online.

O ranking de estados que mais faturaram é liderado por São Paulo (42,5 milhões de reais). Minas Gerais (8 milhões de reais), Rio de Janeiro (6,5 milhões de reais), Santa Catarina (6,2 milhões de reais) e Paraná (4,5 milhões de reais) completam o top 5.

Na análise foram consideradas as vendas realizadas de 11 a 17 de março de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.