Dia das Mães pós-pandemia deve levar clientes para lojas físicas

Na semana do Dia das Mães, as lojas devem ficar mais cheias. De acordo com um levantamento realizado pelo Grupo Syn, que administra seis shoppings em São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro, 69% dos consumidores devem fazer compras. Neste ano, a segunda data mais importante do comércio deve ter mais gente comprando presencialmente.

Segundo o levantamento, 56% dos entrevistados afirmaram que farão as compras para a data em lojas físicas. Sobre o valor da intenção de compra, 52% afirmaram que devem gastar entre 101 e 300 reais no presente de Dia das Mães. Apesar da intenção de compras, o comércio deve vender menos neste ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor deve movimentar 13,7 bilhões de reais na data, 4,1% a menos que no ano anterior. Alta nas taxas de juros e inflação de itens como vestuário são os motivos apontados pela entidade.

Produtos

De acordo com o levantamento da SYN, os itens de vestuário e perfumaria continuam sendo os mais procurados nessa época do ano, representando a escolha de 33% e 27% dos entrevistados, respectivamente. Na hora de comemorar, 60% dos abordados afirmam preferir passar o dia em casa, enquanto 36% espera sair para almoçar ou jantar no fim de semana do Dia das Mães.

A pesquisa foi respondida por cerca de 2,4 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. O Grupo Syn administra os shoppings Cidade São Paulo, Tietê e Shopping D (capital paulista), Grand Plaza (Santo André, região metropolitana de São Paulo), Cerrado (Goiânia) e Metropolitano (Rio de Janeiro).