Desemprego sobe e vai a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro

A taxa de desemprego no Brasil alcançou 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 28. Trata-se de uma leve alta em relação aos 7,5% registrados no trimestre anterior, terminado em novembro. Já ante o trimestre encerrado em fevereiro de 2023, a taxa de desemprego teve queda de 0,7 ponto percentual.

Segundo o IBGE, a alta da desocupação foi provocada pelo aumento da procura por empregos no início do ano, tendência que costuma acontecer após o término de contratos temporários.

Em valores nominais, o número de desempregados aumentou para 8,5 milhões até fevereiro de 2024 — no trimestre anterior, eram 8,2 milhões. Apesar do crescimento, a taxa de 7,8% é a menor para o período desde 2015. O resultado também veio em linha com as previsões de analistas consultados pela agência Bloomberg.