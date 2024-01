Decisão sobre a desoneração sai até a próxima semana, diz Haddad

A novela sobre a desoneração ou reoneração da folha de pagamento está perto de seu final — ou ao menos do fim de uma temporada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que até a próxima semana o governo deve decidir sobre a questão. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, 22, o ministro afirmou que haverá uma revisão em “em forma e conteúdo” da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores de economia.

Na última sexta-feira, em evento promovido por VEJA e Lide na Suíça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a desoneração da folha seria mantida até 2027, como aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Segundo Pacheco, o governo se comprometeu a reeditar a MP sem o trecho que previa a reoneração gradual da folha a partir de abril. Com a mudança, seria possível que o executivo enviasse um projeto de lei para discutir a reoneração. Com isso, o governo não atravessaria uma decisão do Congresso Nacional por meio de medida provisória, já que o Congresso aprovou a desoneração até 2027 e derrubou o veto de Lula.

“Eu ouvi o presidente Pacheco a respeito do que ele sentia dos líderes e levei ao conhecimento do presidente Lula. Na quinta-feira, Lira foi a Brasília para um encontro comigo em que exploramos possibilidades. Se não nesta semana, na próxima, vamos ter uma decisão a esse respeito”, disse o petista.