Dados de emprego aquecido nos EUA pressionam decisão de juros

Os dados de emprego nos Estados Unidos vieram acima do esperado, pressionando mais ainda uma nova decisão de juros na maior economia do mundo. O payroll trouxe um dado de 311.000 empregos após um avanço de 504.000 em janeiro, mostrou um relatório do Bureau of Labor Statistics nesta sexta-feira, 10. O salário médio por hora subiu 0,2% em relação ao mês anterior e 4,6% em relação ao ano anterior.

A estimativa mediana em uma pesquisa da Bloomberg com economistas era de um aumento de 225.000 nas folhas de pagamento e que os salários subissem 0,3% em relação ao mês anterior. O crescimento da folha de pagamento dos EUA superou as expectativas por 11 meses consecutivos. Enquanto isso, ataxa de desemprego subiu para 3,6% à medida que a força de trabalho cresceu e os salários mensais subiram no ritmo mensal mais lento em um ano. “O grande medo do mercado e que pode contribuir para a inflação subir é a demanda. Com isso, podemos ver um indicativo de que demanda, pelo menos no curto prazo, pode reduzir um pouco”, afirma Rodrigo Cohen, analista CNPI e co-fundador da Escola de Investimentos, empresa de educação financeira.

Com os dados, os futuros de ações subiram, os Treasuries subiram e o dólar caiu em relação a cesta de moeda. A leitura é que os dados de emprego repercutem nos formuladores de políticas do Fed a uma alta de um quarto de ponto na próxima reunião no final deste mês, em vez do movimento de meio ponto que o presidente Jerome Powell colocou na mesa no Congresso testemunho esta semana. A preocupação com os dados também aumenta a medida que há uma crise bancária no horizonte, com o problema de estabilidade do Silicon Valley Bank (SVB)