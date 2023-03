O drama bancário de Wall Street que ameaça as startups

Um clima de pânico toma conta de Wall Street devido às preocupações com a estabilidade do Silicon Valley Bank (SVB). Com sede em Santa Clara, Califórnia, o banco anunciou a venda de ações de 2,25 bilhões de dólares para fortalecer sua posição financeira, após sofrer uma grande perda em sua carteira de investimentos devido a elevação das taxas de juros e a queima de caixa dos clientes. A turbulência fez as ações despencarem 60% na quinta-feira, recorde de baixa, e recuavam mais de 40% nas negociações pré-mercado antes da abertura das bolsas de Nova York nesta sexta-feira, 10.

O SVB é um importante provedor de financiamento para empresas iniciantes, as chamadas startups, e é parceiro bancário de quase metade das empresas de tecnologia e saúde financiadas por capital de risco. De acordo com informações presentes no prospecto da operação, o banco declarou que precisa dos recursos para cobrir um déficit de 1,8 bilhão de dólares. No entanto, alguns investidores estão incertos se o aumento de capital será suficiente diante da deterioração financeira de diversas startups de tecnologia que o banco atende.

Os ativos e depósitos do banco quase dobraram em 2021, grandes quantias das quais o SVB despejou em títulos do Tesouro dos EUA e outros títulos de dívida patrocinados pelo governo. Logo depois, o Federal Reserve (Fed) começou a aumentar juros, o que afetou as startups de tecnologia e as empresas de capital de risco atendidas pelo SVB, provocando um declínio mais rápido do que o esperado nos depósitos que continua a ganhar força. O banco afirmou que possui mais de 90 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano, que podem perder valor no mercado, principalmente os mais longos. Investidores estão preocupados que o SVB esteja passando por uma crise de capitalização, com pouca entrada de capital em meio à desaceleração do mercado de startups. Eles temem que empresas não consigam captar recursos no futuro, deixando de cumprir seus compromissos financeiros.

Na quinta-feira, o KBW Bank Index, o índice de ações de referência do setor bancário, afundou 7,7%, pior queda desde junho de 2020, com seus membros perdendo mais de 90 bilhões de dólares em valor de mercado. Os quatro maiores bancos dos EUA perderam 47 bilhões de dólares em valor de mercado. Os bancos asiáticos e europeus seguiram seus pares de Wall Street e também registraram perdas.

Grandes empresas de capital de risco, como o Founders Fund, a Coatue Management, a Union Square Ventures, a Founder Collective e a Canaan, aconselharam as startups a sacar dinheiro do banco, segundo reportagem da Bloomberg. O CEO do SVB, Greg Becker, realizou uma teleconferência aconselhando os clientes a “manter a calma” em meio à preocupação com a posição financeira do banco.