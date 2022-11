Criação de empregos nos Estados Unidos surpreende, mas desemprego aumenta

Na manhã desta sexta-feira, 4, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o número de vagas de trabalho criadas em outubro, também conhecido como Payroll. No mês, foram criados 261 mil novos postos de trabalho, acima dos 200 mil esperados pelos economistas da Bloomberg. No mês anterior, foram criadas 315 mil novas vagas.

Os dados acima da expectativa não animaram muito o mercado devido a um outro número que se contrapôs: o índice de desemprego, que subiu de 3,5% em setembro para 3,7% em outubro. O número veio 0,1 ponto percentual acima da expectativa dos analistas e neutralizaram o aumento surpreendente de vagas. Dessa maneira, os investidores não esperam grandes mudanças na política monetária americana. “O desemprego americano tem oscilado entre 3,5% e 3,7% desde março e, tendo em vista outros sinais de que o mercado de trabalho segue resiliente e a inflação persistente, não há evidências suficientes para o Fed mudar de direção”, diz Victor Beyruti, analista da Guide Investimentos.

Nesta sexta, as bolsas americanas sobem em um movimento de correção após dois dias seguidos de acentuadas quedas que ocorreram em reação à decisão do Federal Reserve Bank na quarta-feira, 2. Na ocasião, o Fed elevou os juros para 4%, atendendo às expectativas do mercado, porém Jerome Powell, presidente do Fed, surpreendeu ao sinalizar que manterá os juros em patamares elevados por mais tempo que o sinalizado anteriormente, jogando um balde de água fria em analistas que esperavam redução de juros já em 2023.