Força pede destituição de representante de comitê sobre futuro do trabalho

Durou pouco a composição original do comitê de estudos avançados sobre o futuro do trabalho, criado por portaria do Ministério do Trabalho publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7. Formado por representantes dos sindicalistas, dos ministérios do Trabalho, Casa Civil, Indústria, da OAB, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e por um professor, o comitê discutirá a proteção do trabalho em meio à expansão da automação.

O problema foi a indicação do representante dos sindicalistas: Paulo Roberto Brito Pereira. Apesar de trabalhar como assessor da diretoria da entidade, representantes da Força Sindical disseram que ele não foi indicado para o comitê pela central. Por isso, representantes de várias centrais foram a Brasília hoje para criticar a indicação de Pereira para o comitê.

“É importante esclarecer que o nome Paulo Roberto Brito Pereira não foi indicação da executiva da Força Sindical”, afirmam o presidente interino da Força, Miguel Torres, e o secretário-geral, João Carlos Gonçalves, o Juruna.

Sem reconhecer a indicação, a Força pediu a substituição do representante dos sindicalistas por outro nome, que ainda será indicado pela entidade. Foi negociada a inclusão no comitê de um representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). “Ele não foi indicado por nós, mas sim pelo próprio governo”, afirma Juruna.

Procurado, o Ministério do Trabalho não se manifestou até o momento. A CUT informou que não se manifestaria sobre o tema. A reportagem não localizou Pereira para falar sobre a polêmica de sua indicação.