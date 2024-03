Cresce aposta em corte de juro nos Estados Unidos em junho

A perspectiva de que o Federal Reserve realize um primeiro corte da taxa de juros americana em junho cresceu entre investidores. Segundo dados da CME Group, a probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual cresceu para 68,2% hoje, ante uma expectativa de 50,8% há uma semana. No total, a chance de manutenção da taxa básica na faixa atual — de 5,25% a 5,50% — é de 25,4%.

As informações são compiladas pela ferramenta CME FedWatch Tool com base nas negociações de derivativos das Fed Funds no mercado e servem para ajudar a medir as apostas dos investidores no futuro da taxa básica de juros dos EUA.

A próxima reunião do Federal Reserve para definir o futuro da política monetária nos EUA ocorrerá em maio, mas a expectativa majoritária é de que não haja mudança: segundo a CME, a probabilidade de manutenção da taxa na faixa de 5,25% a 5,50% é de 91,2%; a chance de um corte já na reunião de maio é de apenas 8,8%.

Para as reuniões após junho, as apostas se pulverizam, com a maioria das expectativas voltadas para mais dois cortes no ano, em setembro e em novembro.

Na sexta-feira, o presidente do Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que via chance de apenas mais um corte de juros nos EUA, perto do fim do ano, considerando a trajetória menos satisfatória da inflação no país e a economia mais resiliente do que o previsto anteriormente — Bostic é um dos membros com direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed.