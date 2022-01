Covid-19: Anac autoriza Azul e Gol a voar com menos comissários

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou as companhias Azul e Gol a operarem com menos comissários a bordo de seus aviões. A medida, segundo as portarias publicadas, foi tomada devido ao “recente e ainda crescente surto da variante Ômicron do coronavírus no Brasil e seus respectivos impactos na disponibilidade de tripulantes”. Neste início de ano, centenas de decolagens foram canceladas por dia no país.

A Latam afirma ter feito o mesmo pedido, mas até o momento não teve retorno da agência que regula o transporte aéreo de passageiros. A empresa informa que cancelou 617 voos no período de 9 a 23 de janeiro devido o aumento de casos de Covid-19 em seus tripulantes.

A autorização permite que as companhias voem com três comissários em vez de quatro. Porém, para isso, precisam limitar o número de assentos ocupados em 150 em aviões que comportem 186 passageiros. Pela regra, as companhias devem ter um tripulante a cada 50 passageiros. Então, para voar com três, o número de passageiros no voo precisa ser limitado a 150.

De acordo com a portaria, as empresas devem informar “a cada 15 dias a contar da publicação [da] portaria, a relação de voos nos quais houve redução no número de comissários, informando data, matrícula do avião, número do voo e hora da decolagem”. As permissões valem até os dias 13 e 14 de março para Azul e Gol, respectivamente.

Em nota, a Azul afirmou que “somente fará uso desta autorização em casos de extrema necessidade para garantir o cumprimento de suas operações, sem prejuízo à segurança de voo”. Na semana passada, a empresa cancelou cerca de 90 voos por dia, segundo o site Flight Aware. O número de dispensas médicas dos tripulantes da companhia subiu 405% nos primeiros dias de janeiro em relação a média dos 12 meses anteriores. A Gol não retornou até a publicação desta reportagem.