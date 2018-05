Correios abrem inscrições para 4.983 vagas do programa Jovem Aprendiz

Os Correios estão com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. São 4.983 vagas para serem preenchidas em todo o país e formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente até o dia 29 pelo site dos Correios.

Para participar é necessário ter entre 14 e 22 anos completos, estar matriculado e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. Para pessoas com deficiência não há limite de idade.

O Jovem Aprendiz cumprirá jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Em contrapartida, receberá salário de 448,46 reais, vale-transporte e vale-refeição ou alimentação. Durante o contrato de 12 meses, o programa do aprendiz vai conciliar a fase teórica do curso de aprendizagem de assistente administrativo no SENAI e a fase prática nos Correios.

Segundo os Correios, a seleção será realizada por meio da comprovação de requisitos referentes à renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de uma pontuação detalhada no edital.