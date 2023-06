Corinthians, Palmeiras e São Paulo superam R$100 mi em bilheteria no ano

Em meio às disputas de decisões importantes na temporada, o Trio de Ferro paulista chegou a marca de 100 milhões de reais de arrecadação com bilheteria em 2023. Juntos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo jogaram 46 partidas como mandante e levaram quase dois milhões de torcedores aos estádios de São Paulo.

Tal feito é fruto das cheias partidas como mandantes, visto que, hoje, estão entre os clubes com maiores médias de público, com: São Paulo (49.504), Corinthians (38.960) e Palmeiras (37.376). Em relação aos ingressos, o Tricolor mantém o menor ticket médio entre os rivais, com cerca de 44,68 reais, seguido de 59,28 reais e 57,73 reais, respectivamente.

Contudo, fatores extras e tecnológicos também contribuem para reter os torcedores nos estádios. De acordo com Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply – empresa que aplica o uso do reconhecimento facial para a entrada dos torcedores, como no Allianz Parque – o processo de experiência começa já na entrada no estádio. “O torcedor quer sentir que ali é um lugar para celebrar com segurança e, então, ter a certeza de que pode voltar mais vezes sem preocupações”, afirma Ortiz.

Já dentro da arena, outro fator que enche os olhos da torcida são os camarotes, como relata Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality: “Além do conforto, ele tem a oportunidade de ter acessos interativos sobre o clube do coração”, explica.

Para além da experiência de jogo, alguns estádios começaram a oportunizar momentos que vão além do futebol. Assim como shows e festivais, o Morumbi, a Neo Química Arena e o Allianz Parque também proporcionam experiências gastronômicas para o público, onde torcedores encontram mais um momento para estar presente. “Ter um momento de lazer ao mesmo tempo em que continua próximo de seu time, sem dúvidas, é algo diferenciado”, afirma Mark Zammit, CEO da GSH, empresa de catering focada na gestão e na operação de alimentos e bebidas para arenas, estádios de futebol e casas de espetáculo, que administra dois restaurantes dentro do Allianz Parque.

Outro ponto que auxilia o desenvolvimento do time na temporada é o programa sócio torcedor. Atualmente, o Palmeiras é a agremiação com o maior quadro no Brasil, com mais de 181 mil inscritos. Logo abaixo, apesar de não divulgar os números oficiais, o Corinthians conta com cerca de 154 mil sócios. Já o São Paulo tem pouco mais de 36 mil torcedores ativos na plataforma. “Os clubes precisam entender que as vantagens de aquisição de ingressos com o programa devem estar ligadas às outras ações de interação, de modo que seja mais atraente para o torcedor e torne a experiência ainda mais completa para o rendimento em campo e fora dele”, explica Fábio Wolff, especialista de marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Junto ao programa de sócio torcedor, os times precisam de ações criativas que aproxime o torcedor do clube. “É um ponto importante no processo de consolidação da marca e aproximação com a torcida. Seja com parcerias ou não, é necessário pensar além do que se vê e criar estratégias eficazes durante o campeonato”, finaliza Bruno Bum, CMO da End to End, empresa que realiza ativações.