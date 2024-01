Contas públicas têm déficit de R$ 131 bi em 12 meses até novembro

O aumento do rombo nas contas públicas no primeiro ano da nova gestão está relacionado, principalmente, com a alta das despesas autorizada por meio da PEC da transição, aprovada no fim do ano passado. Com a mudança, o governo obteve autorização para gastar 168, 9 bilhões de reais a mais neste ano e cumprir algumas promessas eleitorais, como a manutenção dos 600 reais do Bolsa Família. Para tentar evitar uma piora maior das contas públicas, o Ministério da Fazenda focou o ano em medidas que aumentassem a arrecadação, como a autorização de taxar fundos offshore e exclusivos, e a volta do voto de qualidade do Carf. Porém, o desafio para equilibrar as contas em meio a um ano de eleições municipais — e com pressões vindas de dentro do próprio PT — é enorme.