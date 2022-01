Conta de luz mais cara vai até abril, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em uma entrevista que vai ao ar na TV Brasil na noite deste domingo que a bandeira tarifária que encarece a conta de energia por causa da crise hídrica deve acabar em meados de março ou abril. A fala foi confirmada durante a tarde deste domingo pela Agência Brasil.

Albuquerque se referiu à chamada “bandeira da escassez hídrica”, que entrou em vigor em setembro do ano passado em substituição a bandeira vermelha na conta de luz. Inicialmente a ideia era que a cobrança feita para pagar a energia comprada ao exterior ou a produzida pelas térmicas mais caras em território brasileiro fosse encerrada no fim de abril deste ano.

As chuvas no final de 2021 e no início deste ano, apesar dos enormes transtornos causados pelo volume e período atípico em várias cidades do país, ajudou a encher os reservatórios de hidrelétricas e deixou mais confortável a situação hídrica. A ideia do ministério, portanto, é antecipar o fim da cobrança extra para meados de março, início de abril.

De acordo com Albuquerque, a expectativa é a de que o cenário hídrico deste ano seja melhor do que o do ano passado. “A nossa expectativa para o fim do período úmido (março, abril) é estarmos em condições bem melhores do que estávamos no ano passado”, disse.

Em setembro passado, o governo criou a bandeira da escassez hídrica e o consumidor passou a pagar 14,20 reais extras por cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.