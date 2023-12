Consumo nos Lares Brasileiros cresce 1,52% em novembro

O Consumo nos Lares Brasileiros registrou alta de 1,83% em novembro de 2023, na comparação com outubro. Já na comparação com novembro do ano passado, a alta é de 1,52%. Com o resultado do mês, o indicador acumula alta de 2,69% na comparação com o mesmo período do ano passado (jan. a nov).

O levantamento contempla todos os formatos e canais operados pelos supermercados e os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “A recuperação da renda, a continuidade dos benefícios sociais e outros recursos injetados na economia, bem como uma menor inflação dos alimentos foram essenciais para o consumidor compor uma cesta de abastecimento de maior valor agregado”, analisa o vice-presidente da ABRAS, Marcio Milan.

No que se refere aos recursos injetados na economia, foram destaques no mês o pagamento da primeira parcela do 13º salário, com valor total estimado de 291 bilhões de reais, assim como repasses do Bolsa Família, o lote residual de Restituição de Imposto de Renda e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor – INSS.