Conselho da Netshoes orienta escolha por proposta do Magazine Luiza

A Netshoes informou que seu conselho de administração escolheu a proposta do Magazine Luiza para a aquisição da empresa em vez daquela apresentada pela Centauro, do grupo SBF, e recomendou que os acionistas façam o mesmo.

No dia 14 de junho, uma assembleia dos acionistas vai deliberar sobre a aprovação ou não da proposta. Segundo a Netshoes, pesou na escolha a velocidade da negociação. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já aprovou a proposta do Magazine Luiza. Já no caso da Centauro, o processo teria que começar do zero. Além disso, a Netshoes informa que a proposta da Centauro “não oferece segurança suficiente com relação à situação financeira da companhia”, comunica, em nota.

No fim de abril, o Magazine Luiza já tinha anunciado o acordo com a Netshoes, pela aquisição por 2 dólares por ação, somando aproximadamente 62 milhões de dólares (244 milhões de reais). Uma reunião de acionistas estava marcada para o dia 30 para decidir pelo aval ou não da negociação.

No entanto, no dia 23 de maio, a Centauro entrou na briga e fez uma proposta de 2,80 dólares por ação, numa operação que chegaria a 87 milhões de dólares (352 milhões de reais), proposta 40% maior que a do Magazine Luiza.

Três dias depois, o Magazine Luiza cobriu a oferta, oferecendo 3 dólares por ação, o que daria aproximadamente 93 milhões de dólares (cerca de 375 milhões de reais). Por fim, a própria Centauro fez uma nova proposta de 109 milhões de dólares (421 milhões de reais), o equivalente a 3,50 dólares por ação.