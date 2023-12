Congresso aprova texto-base da LDO com a meta de déficit zero em 2024

O Congresso Nacional aprovou, em sessão conjunta nesta terça-feira, 19, o texto-base Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Foram 65 votos favoráveis a dois contrários no Senado e aprovação por votação simbólica na Câmara. Agora, os parlamentares apreciam os destaques. A LDO dita os termos para o Orçamento do próximo ano. A LDO normalmente é aprovada antes do recesso parlamentar do primeiro semestre. Neste ano, o governo junto com o parlamento empurraram a votação para o segundo semestre. Isto porque a LDO leva o novo arcabouço fiscal em consideração, O conjunto de medidas fiscais, que usa meta de resultado primário e limite de gastos públicos, foi aprovado ao final de agosto.

A LDO mantém a previsão de déficit zero no resultado primário do ano que vem, com possibilidade de até 28 bilhões de reais em déficit, equivalente a 0,25% do PIB. O projeto prevê cerca de 48 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 37 bilhões de pagamento obrigatório.

Na semana passada, o relatório final da LDO foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO), que manteve os novos prazos de execução para as emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais. Essas emendas são de execução obrigatória, mas é o Executivo, até agora, que decide em que momento isso ocorre. Com a mudança. o empenho precisa ser feito ainda no primeiro semestre.

Após acordos entre as lideranças partidárias, o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União-CE), fez uma complementação de voto para retirar os prazos para as emendas de comissão, que não são impositivas. Mas foi mantida a destinação mínima de 0,9% da receita líquida de 2022 para essas emendas, sendo que dois terços do valor são para as comissões da Câmara e um terço para as do Senado. O total de recursos está em torno de 11 bilhões de reais.

Danilo Forte retirou do seu relatório a inclusão do Sistema S no Orçamento da União. Esse sistema tem nove entidades como Sesi e Senac e é dirigido por instituições empresariais.

Após a votação da LDO, o Congresso ainda aprecia a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A sessão para votação do parecer na comissão mista está marcada para a quarta-feira, 20. Se aprovada, a proposta será encaminhada para ser deliberada pelo Congresso, já na sessão conjunta de quinta-feira.