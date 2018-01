Confira modelos para montar o currículo ideal

Montar um currículo não é tarefa fácil, especialmente quando se está procurando o primeiro emprego ou tentando uma oportunidade com salário um pouco maior do que o atual. Abreviado muitas vezes como CV (sigla para curriculum vitae), o famoso histórico profissional acaba sendo um dos momentos de maior dúvida para os candidatos, principalmente no que diz respeito ao que deve ou não ser registrado no documento. Porém, segundo especialistas, é ali que o processo seletivo começa. Essa primeira etapa pode ser definitiva na conquista da vaga almejada e, por isso, merece toda a atenção do candidato.

“O currículo é o ‘cartão de visita’ de qualquer profissional”, resume Renato Trindade, gerente da Page Personnel, consultoria especializada em cargos de nível técnico e suporte à gestão. “É o primeiro contato e a primeira impressão do empregador. Por isso, é importante que ele passe com clareza as competências técnicas e as conquistas do candidato. Português impecável e organização também são imprescindíveis.”

O truque, de acordo com o especialista, é colocar ali exemplos concretos de suas habilidades. Não é necessário, por exemplo, reservar um espaço para descrever qualidades como “organizado” e “comunicativo” – mas vale registrar experiências anteriores que demonstrem essas habilidades mesmo que implicitamente. “Hoje em dia, as questões comportamentais também são muito importantes. Vale trazer isso para as entrevistas pessoais, utilizando exemplos de cargos ou atividades exercidas que exemplifiquem essas qualidades”, explica Trindade.

Deixar para aprofundar-se nas qualidades na hora da entrevista ajuda, também, a economizar espaço no currículo. Segundo o gerente da consultoria, é importante que o documento seja conciso. “Normalmente, a pessoa que seleciona os candidatos se depara com mais de 1.000 currículos. Às vezes, ela tem apenas 30 segundos para ler cada um. Por isso, é importante que [o currículo] seja completo, mas objetivo.” No geral, não é recomendado que o documento ultrapasse duas páginas.

Visual

A parte gráfica do currículo, de acordo com o especialista, depende da área para a qual o candidato está aplicando. “No caso de design ou publicidade e propaganda, é possível investir em um currículo mais criativo e elaborado graficamente, porque a área pede isso. Mas, se não for o caso, é melhor fazer um currículo sóbrio, dando destaque apenas para as funções principais e adicionando uma breve descrição de cada cargo”, explica. A saída mais segura é optar por cores sérias, como preto e azul escuro, e fontes simples.

Trindade também afirma que é indispensável que o candidato apresente suas informações pessoais logo no topo da primeira página. “Nome, bairro ou endereço completo, idade e estado civil são as informações principais”, diz. Não é preciso adicionar foto do rosto, como alguns modelos indicam, mas é imprescindível deixar contatos – telefone, e-mail e, se o candidato quiser, até redes sociais. Segundo o especialista, perfis no LinkedIn e outras páginas virtuais também podem ajudar os selecionadores a saber mais sobre o candidato, mas é importante mantê-los sempre atualizados. “Inclusive, o LinkedIn já oferece um modelo de currículo com base nas informações oferecidas pelo usuário”, lembra Trindade.

Experiência

Depois das informações pessoais, devem vir detalhes sobre a formação do candidato, como faculdade, cursos, formações técnicas e outros, sempre informando o nome da instituição, curso e data de conclusão. Se a capacitação em questão ainda não tiver sido concluída, o candidato deve incluir o mês e ano esperado para a conclusão.

O gerente da consultora também ressalta que o histórico profissional do candidato deve ser organizado em ordem cronológica, da atividade ou emprego mais recente para o mais antigo. Isso significa que, no sentido de leitura, a última ocupação deve aparecer antes das primeiras.

Se o candidato não possuir muita experiência, como é o caso de pessoas que procuram o primeiro emprego, Trindade recomenda que ele aposte em valorizar a formação educacional. “Vale mencionar cursos, trabalhos desenvolvidos durante a faculdade, palestras das quais participou, envolvimento com empresa júnior. Além disso, também vale investir nos objetivos, detalhando o que tem para oferecer à empresa, como pretende contribuir e quais são suas competências”, sugere.

Também é importante incluir no currículo o salário atual e a pretensão salarial para a vaga que está concorrendo, diz Trindade. “Para a empresa, ajuda na seleção, porque ‘filtra’ candidatos cuja expectativa ela sabe que não corresponde ao salário que será oferecido. Mas se a pessoa estiver aberta a ofertas e negociações, ela pode deixar isso indicado no currículo.” Porém, o especialista ressalta que é preciso se manter realista – no cenário econômico brasileiro atual, é quase certo que as empresas não vão contratar cargos com salários supervalorizados. A dica é colocar a expectativa igual ou próxima ao salário atual.

Baixe os modelos de currículo fornecidos pelas consultoras Michael Page e Page Personnel:

Fazer download do modelo 1

Fazer download do modelo 2