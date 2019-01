Confiança do empresário volta a crescer em agosto, diz pesquisa

A confiança do empresário do comércio paulistano voltou a crescer em agosto, segundo pesquisa da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

De acordo com a entidade, o índice de confiança registrou alta de 1,1% em relação a julho deste ano. Passou de 104,0 pontos para 105,2 no último mês. Na comparação com agosto de 2016, o aumento é ainda maior: 20,2%. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) varia de zero (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total).

A pesquisa diz que o desempenho foi puxado pelas empresas com até 50 funcionários, que foram justamente as que mais geraram vagas de emprego, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Ainda segundo a FecomercioSP, a percepção média atual dos empresários melhorou pelo sétimo mês consecutivo. Entre julho e agosto, cresceu 2,4%. Passou de 77,2 pontos para 79,1. Trata-se da maior pontuação desde abril de 2014. No comparativo anual, o índice avançou 75,1%.

Os pontos mais importantes para a melhoria da percepção dos empresários, de acordo com a entidade, foram a redução da inflação e as quedas dos juros e do desemprego, que levaram à estabilização da renda. Isso aumentou o ritmo das vendas no comércio.

Em meados de maio, devido à crise política, muitos empresários ainda estavam em estado de atenção. A FecomercioSP diz que a tendência é de que as próximas edições do ICEC tragam números melhores e mais constantes.