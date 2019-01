Concursos públicos oferecem 825 vagas – salários chegam a R$ 13 mil

Mais de 800 vagas de diferentes níveis de escolaridade estão abertas em concursos públicos em todo o país. Os salários chegam até 13 mil reais. Cargos em segurança pública e fiscalização são a tendência para o ano de 2019.

Para quem está a procura de emprego com estabilidade, os concursos públicos são uma boa opção. A vaga de médico clínico geral, em Mato Grosso, por exemplo, paga um salário de 13 mil reais. Diversas vagas foram abertas neste começo de ano, período em que os órgãos públicos começam a se preparar para 2019.

Segundo Gabriel Henrique Pinto, diretor da Central de Concursos, professor e coach de candidatos, o começo do ano é um bom indicativo para prever o que vai acontecer, porque a Lei Orçamentária já foi aprovada pelo Congresso. Ele explica que, com um novo governo federal, e muitas mudanças na gestão dos estados, é bom prestar atenção nos discursos dessas gestões para analisar as vagas que podem surgir.

Para ele, “a tendência é que sejam abertos muitos concursos nas áreas de segurança pública e fiscalização”. “Podem-se esperar vagas para a Polícia Civil, Federal e para órgãos, como a Receita Federal.” Essas áreas estão sendo colocadas como prioritárias pelo governo Bolsonaro e por diversos estados como Rio de Janeiro e São Paulo.

O professor ainda citou alguns concursos que devem acontecer neste ano, como o do INSS. “Nós estamos esperando esse concurso, que já passou do limite possível. Eles não vão conseguir trabalhar mais se não o fizerem”.

Dicas para os candidatos

Para ele, estudar sozinho não é uma boa. “O primeiro passo é buscar uma orientação. É como aprender uma língua nova: é possível fazer sozinho, mas é muito menos complicado com assistência. Buscar um cursinho preparatório, um especialista e até acompanhar um jornal que aborde o assunto, são atitudes muito necessárias”.

Ele também aconselha a rever os editais passados da vaga desejada e observar quais foram os assuntos que mais caíram. Além disso, em períodos próximos aos das provas, a revisão é muito importante, seja através de exercícios, resumos ou outras técnicas.

O professor avisa ainda que é arriscado esperar o edital sair para começar os estudos. “Depois que o edital é publicado são apenas poucos meses até as provas. Não dá tempo de estudar adequadamente.”

Vagas abertas

Centro-Oeste

Prefeitura de Santa Rita do Trivelato – MT

São 109 oportunidades para profissionais com escolaridade fundamental, média ou superior. Entre os cargos procurados estão zelador, auxiliar de saneamento, psicólogo e professor. O valor da inscrição varia de 50 a 120 reais. Os salários chegam a 13.778,00 reais. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro.

Prefeitura de Maurilândia, em Goiás – GO

São 121 vagas para profissionais de todos os níveis escolares. Há oportunidades para motorista de ambulância, merendeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, entre outros. O valor da inscrição varia entre 30 e 80 reais. O salário máximo é de 6.000 reais. As inscrições começa em 17 de janeiro e vão até 18 de fevereiro.

Sudeste

Universidade Federal de Minas Gerais – MG

São 29 vagas para profissionais com escolaridade média ou superior. Há oportunidades para médico do trabalho, operador de câmera de cinema e TV, revisor de textos braile, entre outros. O valor da inscrição varia entre 90 e 135 reais. O salário máximo é de 4.638,66. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro.

Polícia Militar do Rio de Janeiro – RJ

São 37 vagas em disputa para o cargo de oficial policial militar. O valor da inscrição é de 138 reais e os salários são de 7.132,52 reais. Como requisito é preciso ter bacharel em direito. As inscrições encerram-se no domingo, 20.

Sul

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – RS

São dezesseis vagas para profissionais com escolaridade média ou superior. Há oportunidades para assistente em administração, tecnólogo em gestão pública, economista, psicólogo, entre outros. O valor da inscrição varia entre 65 e 100 reais. O salário chega a 4.180,66 reais e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro.

Fundação Cultural de Foz do Iguaçu – PR

São 21 vagas para profissionais com escolaridade fundamental, média ou superior. Há oportunidades como auxiliar de manutenção, assistente administrativo júnior e procurador júnior. Os salários chegam a 3.656,23 reais. A taxa de inscrição varia de 50 a 100 reais. As inscrições encerram-se em 27 de janeiro

Nordeste

Câmara de São Luís – MA

São 348 vagas para profissionais com ensino médio ou superior. Existem oportunidades nas áreas de assistente administrativo, relações públicas, jornalista, entre outros. As inscrições vão até o dia 6 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de 75 a 110 reais e o salário chega a 2.565,05 reais.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

São 38 vagas para profissionais com escolaridade média ou superior. Há oportunidades para jornalistas, técnico em contabilidade, nutricionista, entre outros. A taxa de inscrição varia de 100 a 130 reais. As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro. Os salários chegam a 4.638,66 reais.

Norte

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – PA

São 95 vagas para profissionais com escolaridade média ou superior. Há oportunidades para agrônomo, arquiteto, técnico de enfermagem, entre outros. A taxa de inscrição varia entre 70 e 80 reais. O salário máximo é de 8.482,04 reais e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de fevereiro.

Universidade Federal do Acre – AC

São onze vagas para profissionais com escolaridade média ou superior. A taxa de inscrição varia entre 72 e 115 reais. Há oportunidades para assistente de administração, psicólogo e médico do trabalho. Os salários chegam a 4.180,66 reais e as inscrições do concurso encerram-se em 15 de fevereiro.