Concursos públicos abrem mais 868 vagas com salários de até R$ 24 mil

Cinco concursos estão com as inscrições abertas para órgãos públicos. Juntos, somam 868 vagas com salários que podem chegar a 24.000 reais. Há oportunidades para profissionais com nível médio e superior.

Até o fim de 2018, os concurseiros devem ter disputado 162.000 vagas. Os dados são da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac). Confira as vagas abertas:

Tribunal de Justiça do Mato Grosso

O concurso público está selecionando nove juízes substitutos para trabalhar em Mato Grosso. Os salários são de 23.577,96 reais.

As inscrições permanecem abertas até o dia 26 de setembro no site da Vunesp. Para participar, o candidato precisa possuir graduação em direito há, no mínimo, três anos. Além disso, o Tribunal exige três anos de atividade jurídica exercida.

O valor da inscrição é de 235,77 reais. A primeira prova, a objetiva, será aplicada no dia 18 de novembro em Cuiabá – para conferir o cronograma e outros detalhes, acesse o edital.

Polícia Civil do Paraná

O órgão abriu as inscrições para preencher 100 vagas no cargo de escrivão. Os vencimentos chegam a 5.752,41 reais. É possível candidatar-se até o dia 9 de outubro.

A taxa de inscrição é de 120 reais. Os interessados também precisam ter graduação completa em qualquer curso.

Durante o processo, serão aplicadas duas provas – a primeira está marcada para 18 de novembro. Os selecionados ainda passam por exames, como o de aptidão física, antes de serem aprovados. Confira o edital.

Polícia Civil de Roraima

A Polícia Civil de Roraima está selecionando profissionais de nível médio e superior para oito cargos – delegado, médico legista, odontolegista, perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia, perito papiloscopista, auxiliar de perito criminal e auxiliar de necropsia.

Foram abertas 330 vagas com salários de até 18.000 reais. Será possível candidatar-se até o dia 16 de outubro no site da Vunesp. Os pré-requisitos para a inscrição variam de acordo com a vaga. Um escrivão, por exemplo, precisa possuir graduação em qualquer área de formação. Ainda assim, há vagas mais específicas: para ser um odontolegista, é necessário graduação em odontologia. Confira outras informações no edital.

A taxa de inscrição também mudam de acordo com o cargo – o valor pode chegar a 260 reais. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em dezembro.

Tribunal de Justiça de São Paulo

Os candidatos podem inscrever-se até o dia 16 de outubro para o cargo de juiz substituto. Estão disponíveis 310 vagas com salários de 24.818,71 reais.

A taxa de inscrição é de 248,18 reais. A prova objetiva será aplicada em 2 de dezembro – confira a grade de conteúdos no edital. Os candidatos precisam ter graduação em direito e estar exercendo a profissão por, pelo menos, três anos.

Polícia Civil de Minas Gerais

Os candidatos podem inscrever-se no concurso até o dia 22 de outubro. Serão 119 vagas para o cargo de escrivão de polícia.

Os salários são de 4.098,39 reais. Para participar, é necessário ensino superior completo – é possível conferir outras exigências no edital.

As primeiras provas serão aprovadas no dia 2 de dezembro. A taxa de inscrição é de 160 reais.