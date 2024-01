Compras no cartão em viagens internacionais ficam mais baratas em 2024

O ano começa com uma boa notícia para os viajantes. Quem gastar em moeda estrangeira fora do Brasil terá uma cobrança menor: o imposto sobre operações financeiras (IOF) no crédito para a conversão da moeda estrangeira diminuiu: de 5,38% foi para 4,38%.

Agora, as compras internacionais em cartão de crédito, seja para quem está em outro país ou para quem compra pela internet do Brasil, terão essa redução. A medida também contempla transferências internacionais e saques no exterior por meio do cartão de crédito.

A redução do IOF entrou em vigor em 2022, após a assinatura de um decreto do então presidente Jair Bolsonaro. Segundo a medida, o imposto é reduzido em um ponto percentual a cada ano. Segundo o calendário, essa cobrança deve ser extinta em até 2028. O IOF sobre o papel moeda continua em 1,1% e deve ser zerado também 2028.

A redução do IOF foi anunciada em 2022 como uma das obrigações a serem cumpridas pelo Brasil para adesão aos Códigos de Liberalização de Movimentação de Capitais e de Operações Invisíveis, instrumento exigido para os países que integram a OCDE.

