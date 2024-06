Comportamento do BC é a única ‘coisa desajustada’ no país, diz Lula

“Só temos uma coisa desajustada neste país: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Presidente que tem lado político, que trabalha para prejudicar o país. Não tem explicação a taxa de juros estar como está”, declarou Lula.

Desde o início do mandato, Lula critica Campos Neto, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro e que continuou na cadeira apesar da mudança de governo porque o Banco Central é independente e o mandato não é mais concomitante ao da Presidência da República. No fim do ano, se encerra o mandato de Campos Neto e Lula poderá indicar um novo presidente. Questionado sobre o perfil do novo comandante do BC, e se Gabriel Galípolo, ex-secretário do Ministério da Fazenda é o favorito, o presidente afirmou que escolherá “alguém responsável, que tenha respeito ao cargo e não se submeta a pressões de mercado financeiro”.

Ao falar de Campos Neto, Lula disse que “duvida” que o presidente do BC tenha mais autonomia que Henrique Meirelles. presidente do BC nos oito anos de suas gestões anteriores. Lula deu a entender que Campos Neto serve a outros interesses e afirmou que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem mais influência que ele na política de juros do BC. “Tarcísio e o governo de São Paulo deve estar achando maravilhosa a taxa de juros de 10,50%”. O presidente criticou a participação de Campos Neto num jantar oferecido pelo governador. “O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo que o (Sérgio) Moro fez, ser o paladino da justiça com rabo preso?”, provocou.

Segundo Lula, o Banco Central precisa estar comprometido com o controle da inflação mas também com o crescimento do país. “Temos situação que não necessita essa taxa de juros. Taxa proibitiva de investimento no setor produtivo. É preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. Inflação está controlada. Vamos trabalhar em cima do real”, completou.