Como usar os R$ 1.000 do FGTS em investimentos

O governo federal iniciou na quarta-feira 20 a liberação de até 1.000 reais do FGTS. Em momento de aperto financeiro, o dinheiro pode ajudar a aliviar as contas ou até mesmo ser uma boa oportunidade para investir. Isso porque o rendimento normal do FGTS na conta mantida pela Caixa é baixo e, em tempos de taxas de juros mais altas, ele pode valer mais se investido.

Como o recurso é algo não programado, pode ser um bom ponto de partida para quem quer começar a aplicar em investimentos. “O trabalhador precisa enxergar esse dinheiro como aquele esquecido em uma roupa que, quando encontrado inesperadamente, merece um ótimo destino”, diz Leonardo Siqueira, superintendente de Investimentos do Santander Brasil.

O conselho de especialistas, para quem está começando a investir, é construir uma reserva de emergência. Para André Schneider, especialista em investimentos da Warren, esse é o melhor destino para o recurso para quem não tem dívidas. “É coerente investir em uma carteira de reserva, considerando que o objetivo é o mesmo caso ele tivesse guardado com o governo. A diferença é a rentabilidade.”

Na carteira de reserva, o investidor pode escolher por CDBs bancários ou mesmo Tesouro Direto, que paga um rendimento em torno da taxa básica de juros (hoje em 11,75% ao ano), enquanto o FGTS tem uma remuneração simbólica: 3% ao ano, mais a TR que é a Taxa Referencial, que vem entregando resultados mensais próximos de 0,05%. Ou seja, um rendimento menor que até mesmo a própria poupança, o mais conservador dos investimentos mesmo com a distribuição anual dos lucros do FGTS.

“O dinheiro parado na conta do FGTS rende menos que na poupança, que é uma das modalidades que oferece menor remuneração ao investidor. A pessoa que sacar o que tem direito pode aplicar em outro investimento que vai render mais que no FGTS”, diz Liao Yu Chieh, educador financeiro do C6.

O recurso também pode ser usado para uma carteira de longo prazo, como a previdência privada. Segundo o Santander, em um plano de Previdência Privada, considerando uma taxa de juros de 7% ao ano, em cinco anos a pessoa terá acumulado 1.402 reais; em vinte anos, os mesmos somarão 3.869,68 reais.

Como sacar

O saque extraordinário do FGTS será liberado conforme o mês de nascimento dos trabalhadores, sendo a próxima rodada em 30 de abril, para os nascidos em fevereiro. O governo irá disponibilizar até 1.000 reais por CPF. Caso o trabalhador tenha menos que isso no fundo, o valor total será liberado. Os depósitos são feitos em uma poupança social da Caixa e podem ser movimentados no Caixa TEM, o mesmo app utilizado para depósito do auxílio emergencial.