Como melhorar seu currículo para arrumar emprego em 2018

O currículo é o primeiro contato entre a empresa e o candidato a uma vaga de emprego. Por isso, é fundamental que ele traga todas as habilidades e conhecimento do candidato de maneira sucinta e atraente, já que os selecionadores costumam receber centenas de currículos para apenas uma vaga.

A estimativa de recrutadores é que 95% dos currículos são descartados durante a seleção por não estarem bem preparados.

Para Aristides Brito, coach e diretor do Marca Pessoal Treinamentos, não dá mais para o candidato ter um currículo genérico. “O currículo tem que ser cada vez mais detalhado. Não precisa ter dez páginas, mas também não precisa resumir tanto que o recrutador não consiga ter todas as informações necessárias sobre o candidato”, diz Brito.

Diferentemente do que ocorria no passado, em que os currículos tinham apenas tópicos, hoje colocar realizações, conquistas e projetos sociais no currículo é uma boa maneira de mostrar para o recrutador quem é o candidato.

“Trabalho voluntário, por exemplo, é uma atitude que tem sido bem-vista pelos recrutadores”, considera Brito. Mas não basta apenas colocar que fez um trabalho voluntário, tem que mostrar o que foi feito e os resultados.

Também é interessante mostrar quais foram suas responsabilidades e conquistas em empregos anteriores. “Tem que mostrar ações específicas, como a empresa estava antes, como ficou depois, quais foram os projetos e resultados que entregou”, ensina Marcel Lotufo, CEO e sócio fundador da Kenoby, software de recrutamento e seleção de pessoas.

MAIS ATRAENTE

Para deixar o seu currículo mais atraente aos selecionadores, especialistas sugerem dividi-lo em três pilares:

Conhecimento: tudo o que buscou melhorar na sua formação ao longo dos anos, como cursos, livros e eventos ligados à carreira que participou;

Habilidade: mostrar quais são os seus diferenciais, como ter liderança, é algo que causa impacto positivo aos recrutadores;

Atitude: tem a ver com o que o profissional faz não só no trabalho, mas também fora dele.

Para Cristina Wakamatsu, diretora de design da LW Design Group e que viaja pelo mundo para recrutar profissionais, o brasileiro poderia incorporar alguns itens no currículo que os candidatos de outros países têm usado.

“Vejo muito nos nossos escritórios em Dubai, Londres e Hong Kong, um cuidado maior com a apresentação gráfica e também com uma personalização do material de acordo com a empresa. Outro ponto comum no exterior é o portfólio virtual online, que também é interessante”, comenta Cristina. “O que mais chama a atenção logo de início é a apresentação gráfica que tem um toque de personalidade, porém sem exagero. Isso mostra que o candidato tem atitude e também capacidade de organização das informações”, complementa.

É desnecessário, na avaliação dela, incluir experiências irrelevantes à posição que se pretende candidatar. “Melhor ter um currículo com menos informações a colocar experiências que venham a diminuir a impressão geral do candidato.”

TECNOLOGIA

Com a tecnologia cada vez mais dominando nossas vidas, não poderia ser diferente que os currículos também passassem a ter um empurrãozinho das modernidades tecnológicas.

“Hoje, a análise do profissional vai além do currículo. As redes sociais ajudam muito neste processo. Além disso, antes mesmo de receber o currículo, as empresas já fazem testes on-line para eliminar candidatos que não têm perfil para a vaga”, afirma Lotufo.

Por isso, diz ele, é fundamental que o profissional tenha uma rede social atualizada, esteja antenado ao que acontece nos negócios, economia e no setor em que a empresa está inserida.

“Ter uma boa formação, com graduações e certificações, é muito importante, mas isso por si só já não é mais um diferencial que vai garantir uma vaga de emprego. Tem que ir além e mostrar que de fato está preparado para ocupar aquela posição”, diz Lotufo ao lembrar que muitas vezes a única chance que o candidato tem para mostrar que pode assumir a vaga é pelo currículo. “Vale dedicar um bom tempo para deixar o currículo atraente para o seu selecionador”, finaliza Lotufo.